За рулем: в России снизились цены на ряд иностранных авто

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Когда автомобили могут подорожать снова?

В России за последний месяц резко снизились цены на некоторые иностранные модели авто. По информации «Известий», речь идет не об акциях или спецпредложениях, а именно о рекомендованных розничных ценах от производителей. И все из-за переизбытка предложения. Компаниям, которым надо освобождать торговые площадки, приходится снижать стоимость своих авто.

В то же время, в ближайшие месяцы серьезное влияние на ценник могут оказать новые правила оформления машин, которые поступают в нашу страну по параллельному импорту. С 1 апреля правительство запретит поставки машин, растаможенных со скидками в странах Евразийского экономического союза. При ввозе через российскую таможню за такие автомобили придется платить все положенные акцизы и налоги.

Ранее 5-tv.ru писал, как система контроля давления шин может спасти жизнь.