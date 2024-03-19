«Точно в цель»: как российская артиллерия выбивает ВСУ с позиций у села Работино

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Из-за дефицита техники противник вынужден бросать в атаку только пехотные подразделения.

На запорожском участке фронта продолжаются ожесточенные бои в районе села Работино. Как говорят наши военные, противник бросает своих бойцов в настоящую мясорубку и практически с голыми руками — натовской техники у боевиков становится все меньше.

Именно поэтому основной задачей российских артиллеристов здесь становится уничтожение укрытий, в которых пытается скрыться вражеская пехота. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Эта дорога ведет прямо в Работино, до села всего 15 километров. Можно услышать, как прямо сейчас работает наша авиация, а ближе к вечеру подключается и тяжелая артиллерия.

Ореховский участок фронта — один самых напряженных. Бои здесь не утихают. ВСУ бросает в эту мясорубку сотни боевиков. Повсюду лежит уничтоженная псковскими десантниками украинская техника. А на соседнем фланге резервы противника методично перемалывают бойцы 70-го мотострелкового полка.

Вот так выглядит огневая точка на запорожском рубеже. Все, что надо для работы — снаряды и орудие. Считанные секунды, и расчет снова готов к бою. Работает 152-й калибр. Бойцы бьют по окрестностям Работино, уничтожая живую силу противника.

Кадры объективного контроля: уничтожена группа боевиков, устроившая позиции в полуразрушенном здании. Следующим залпом на воздух взлетает еще одна огневая точка ВСУ.

«У нас все орудия выверены. Бьем точно в цель», — сказал военнослужащий с позывным «Кипиш».

Противник пытается отбить позиции, но безуспешно. Все попытки пресекает наша артиллерия и авиация.

Российские беспилотники — настоящий кошмар для пехоты ВСУ. Оператор БПЛА с позывным «Чумной Доктор» не просто следит за каждым передвижением врага, но и наносит удар за ударом.

«Выселяем блиндажи противника, уничтожаем пехоту, после закрепление на рубежах противника», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Чумной Доктор».

Потери националистов огромные. Единственный шанс спастись — сдаться в плен.

«Ребята дали и воды попить, и чаю, и покушать дали, ногу перевязали», — рассказал военнопленный Николай Теснецкий.

Все пленные пополнят обменный фонд. Многие возвращаться на Украину не хотят. Знают, что снова попадут в окопы и второго шанса выжить уже не будет. Боевики понимают: техники и боеприпасов у российских бойцов достаточно.

На рембазах кипит работа. Пока одна бригада устанавливает над каждой машиной противодронную защиту, другая — собирает станки для спаренных пулеметов. Востребованная и эффективная установка одинаково хорошо подавляет огневые точки и уничтожает дроны ВСУ.

«Сами придумали. Она хорошо работает, уже проверена», — сказал работник ремонтной роты.

Сейчас наши бойцы постепенно продвигаются вперед. Националисты огрызаются, но все меньше. Сил не хватает, техника заканчивается слишком быстро. Похоже, что это их последние попытки удержаться в Работино.