Лидеры государств со всего мира продолжают поздравлять Путина с победой

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Торжественные послания направляют со всех столиц — Пекина, Тегерана и Нью-Дели.

Главу государства, в частности, в телефонном разговоре, тепло поздравил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман. Лидеры выразили готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.

Кроме того, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Анкарой и Москвой. Президент Эрдоган пожелал российскому лидеру новых успехов в государственной деятельности на благо народа.

Главы государств, как отметили в Кремле, выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в рамках двусторонних отношений. Обсудили также вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, в том числе, в Черноморском регионе.

Одним из первых российского президента с победой на выборах поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Торжественные послания направили также лидеры Индии, Вьетнама, Ирана, Эмиратов, стран Африки и Латинской Америки, состоялись телефонные разговоры с руководителями государств СНГ.

А это кадры из Армении. В мемориальном комплексе под Ереваном в честь победы Путина развернули его огромный портрет. А в Боснии и Герцеговине правительственное здание подсветили в цветах российского флага.