Сила суперэйджеров: диетолог рассказала о здоровой диете людей старше 80 дет

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Одним из важных секретов долголетия и бодрости названо дробное питание.

Стать суперэйджером — активным, насколько возможно, человеком старше 80 лет с ясным умом — можно благодаря физической активности и специальному меню. Как рассказала журналистам Газеты.ру врач-терапевт и диетолог Эльвира Фисенко, молодость мозга и его способность работать на уровне 30 летнего на пенсии напрямую связаны с умением поддерживать правильные паттерны питания и избавляться от вредных.

По словам доктора, одним из таких паттернов является так называемое правило тарелки здорового питания. На практике все просто. Порцию еды условно нужно делить на четыре части: в первой будут цельнозерновые продукты, например, хлеб из твердых сортов пшеницы и/или неочищенный рис. Вторая часть — полезные белки, третья и четвертая — овощи и фрукты, причем фруктов должно быть не больше трети, а овощей около двух третей.

Еще одна полезная пищевая привычка — контролировать артериальное давление с помощью dash-диеты, которая подразумевает потребление минимума соли, сладостей и ультрапереработанных продуктов. Кроме того, доктор порекомендовала пенсионерам перейти на средиземноморскую диету. В ней очень много растительной пищи, орехов, бобовых морепродуктов, рыбы, а также оливкового масла. Еще диета сокращает до редких и небольших объемов количество красного мяса и птицы на тарелке.

«Очень важно употреблять много овощей и фруктов — до пяти порций в день. Углеводов — до семи порций в день. Опять-таки мы говорим о цельнозерновых крупах. Нежирные молочные продукты — до двух порций в день. Нежирные мясные продукты — две порции в день или меньше. Орехи, семечки — два-три раза в неделю. Важно выбирать фрукты с низким гликемическим индексом», — пояснила Фесенко.

Как говорит врач, средиземноморский стол нельзя безапелляционно называть лучшим, однако он качественно исследован и признан, соответственно, наиболее эффективным для поддержания здоровья. Эта диета способствует сохранению когнитивных функций, таких как память, мышление, обработка и анализ информации. Кроме того, она является мерой профилактики нейродегенеративных расстройств — деменции и болезни Альцгеймера.

Не менее полезно и так называемое скандинавское меню, состоящее из локальных продуктов: все виды цельного зерна (рожь, ячмень, овес), рыба, фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом. Одним из отличительных компонентов диеты Фасенко назвала богатое жирными кислотами рапсовое масло.

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