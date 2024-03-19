Американские военные потеряли связь со своим дроном MQ-9 Reaper в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Kyrii Richardso

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Инцидент произошел во время учений, из-за угрозы полиция оцепила территории близ города Мирославец и перекрыла дороги.

Военные армии США, дислоцированные на базе в районе польского города Мирославец, потеряли связь со своим разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper. Как сообщается в публикации генерального командования Вооруженных сил Польши в соцсети X, инцидент произошел во время плановых учений, летательный аппарат не был оснащен вооружениями. В связи с ЧП экстренные службы были приведены в состояние готовности, планировалось экстренное приземление дрона.

По данным прессы, польская полиция оцепила территории в районе американской военной базы, а также перекрыла дороги между городами Мирославец и Валч, оба входят в Западно-Поморское воеводство. Авиабаза расположена в пяти километрах от Мирославца, летательные аппараты военные США используют там с 2019 года. Спустя некоторое время после заявления о происшествии местные военные сообщили о свершившемся приземлении беспилотника неподалеку от города.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper был разработан специалистами компании General Atomics Aeronautical Systems. Эта модель имеется на вооружении в Штатах и Великобритании. Дрон способен развивать скорость более 400 километров в час, в воздухе он может без перерыва провести целые сутки. На аппарате можно разместить десяток ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность». В марте прошлого года такой потерпел крушение в Черном море после попытки приблизиться к российскому истребителю Су-27.

По факу случившегося представители Минобороны РФ заявляли о «нарушении границ района временного режима использования воздушного пространства», этот режим был установлен в связи с проведением спецоперации. Вашингтон завил о «непрофессиональном перехвате», беспилотника. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркивал, что появление американского дрона доказывает прямое участие США в украинском конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Штатам «не летать там, где не надо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ разработали «чемоданчик» для защиты бронетехники и транспорта от FPV-дронов.