Массовая драка на матче по футболу в Турции закончилась серьезным расследованием

Фото, видео: Reuters / IHLAS NEWS AGENCY; 5-tv.ru

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Фанаты «Трабзонспорта» не справились с горем от проигрыша команды и ринулись прямо на поле наказывать соперника.

Федерация футбола Турции решает вопрос о дисквалификации болельщиков и игроков, которые устроили массовую потасовку на поле. Фанаты «Трабзонспорта» после проигрыша «Фенербахче», ринулись на поле наказывать соперников.

Несколько десятков человек, зрители, футболисты, тренеры, стюарды. Бились жестко, но обошлось без тяжелых травм, а вот административные последствия могут быть самыми серьезными.