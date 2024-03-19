Rolls-Royce нардепа в Киеве вывел из себя электорат на Украине

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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Первый электрический автомобиль данного бренда стоит около 55 миллионов рублей.

У народных депутатов в Верховной Раде денег предостаточно. Недавно на улицах Киева был замечен абсолютно новенький Rolls-Royce Spectrе. Это первый электрический РолсРойс в Европе, начальная цена 600 тысяч долларов, то есть примерно 55 миллионов рублей.

Местные журналисты выяснили, что машина, скорее всего, принадлежит депутату Геннадию Вацаку. Он, кстати, секретарь комитета Рады по транспорту, возможно автомобиль ему нужен по работе.