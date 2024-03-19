Планы сорваны: российские бойцы разбили группировку ВСУ на границе с РФ

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Украинская ДРГ планировала проникнуть на БМП в Белгородскую область

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

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Удар был нанесен на этапе подготовки к диверсионной акции.

Новую провокацию украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в Белгородскую область, пресекли наши военные. Диверсантов заметили недалеко от границы, как раз в тот момент когда они загружались в БМП.

Удар был нанесен FPV-дроном. В результате противник потерял восемь человек, но удалось вывести из-под огня бронемашину. А для ВСУ техника сейчас дороже людей, учитывая, что денег на приобретение новой не ожидается.

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