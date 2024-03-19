Зубаскалят от бессилия? Европа раскололась на фоне итогов выборов президента РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Критиковали, осуждали, но все-таки считают Путина легитимным. В спецзаявлении Евросоюза о прошедших в России выборах — ни строчки о том, чтобы не признавать итоги голосования.

И тут стоит отметить, что среди западных политиков вообще мало кто решился сделать персональные заявления по теме наших выборов. В основном говорят от имени и по поручению организаций. Вот, например, например германский МИД заявил, что теперь не будет писать «президент» перед именем Владимира Путина. В принципе его должность и так знают во всем мире, тогда зачем такое странные выступления? Об этом наш европейский обозреватель Виталий Чащухин.

Критиковали, осуждали, но все-таки считают Путина легитимным. В спецзаявлении Евросоюза о прошедших в России выборах — ни строчки о том, чтобы не признавать итоги голосования.

Разве что отдельные политики, еще зубаскалят заученными скороговорками.

«Выборы в России были выборами без выбора», — заявляет Берборк.

И вовсю упражняются в политической лингвистике. Кроме шуток: МИД Германии предлагает называть Владимира Путина просто Владимром Путиным. Без упоминания должности президента России. В Бундестаге пока что не оценили этот странный немецкий новояз.

«Бербок продолжает воинственную риторику, но это ни к чему не приводит», — уверен депутат Бундестага Штеффен Контре.

Официальный представитель Канцдера Шольца и всего кабинета министров тоже пребывает в каких-то смешанных чувствах. Выборы не признают, но работать с Путиным будут, однако же поздравлять его с переизбранием принципиально не собираются.

Прямо противоположная точка зрения на другом конце Европы. В итальянском правительстве призвали признать результаты голосования россиян.

«Выборы состоялись, поэтому мы давайте учитывать голоса российских граждан, надеясь при этом, что 2024 год станет годом мира», — витиевато заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини

Вот такой раскол в Евросоюзе, где в этот раз не смогли договориться о единой реакции на выборы президента. Но местным политикам нк стоит, конечно, забывать, что Европа — это еще не весь мир. С учетом новых внешнеполитических интересов России куда важнее, что Путина одним из первых поздравил китайский лидер, Председатель Си написал в Telegram, что придает большое значение отношениям Пекина и Москвы.

Ближе к вечеру — телефонный звонок от Президента Турции Эрдогана, с тем же посылом. Ближайшие соседи по СНГ позвонили лично. В Кремле сообщили о телефонных разговорах Путина с лидерами Беларусии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Поздравления первых лиц продолжают поступать со всего света. От лидера сербского энтитета в Боснии и Герцеговине, оппозиционных молдавских политиков и главы Гагаузии до наследного принца Саудовской Аравии и президентов Ирана Раиси и Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Путин полностью выиграл войну с империей коллективного Запада. Это демонстрация ценностей российского народа, требований со стороны новой России, великой России, многополярного и сбалансированного мира. Победа нашего старшего брата Владимира Путина является хорошим предзнаменованием для всего мира в 2024 году. Путин и Россия побеждают на всех фронтах», — подчеркнул Мадуро.

Присоединился к поздравлениям и лидер Никарагуа, а бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что Запад, как бы ни пытался — не смог помешать голосованию, как в России, так и за рубежом.

«Западным лидерам остается только завидовать, потому что мало за кого проголосует хотя бы 40 или даже 50% избирателей. Осуждение Путина и всего русского народа — это всего лишь попытка продолжить создавать образ врага, чтобы и дальше оправдывать расходы на войну на Украине», — считает политолог Харли Шлангер.

И конечно, настоящую истерику победа Путина взывала в Киеве. Зеленский, видимо, решил возглавить теперь еще и мировую кампанию по осуждению прошедшего в России голосования. В то время как у самого — легитимность истекает буквально через пару месяцев, а выборы он — вообще отменил.