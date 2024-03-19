Владимир Путин призвал своих оппонентов на выборах к совместной работе

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Все кандидаты очень тепло поздравили действующего главу государства с победой, все согласны с результатами.

Накануне были обработаны 100% протоколов, выборы можно считать состоявшимися. Победа максимально убедительная и с огромным отрывом от соперников. На первом месте Владимир Путин — он набирает 87, 28%, далее идет Николай Харитонов от КПРФ, у него 4.31. Немного не добрал до четырех процентов Владислав Даванков, это партия «Новые люди». И замыкает список кандидатов Леонид Слуцкий от ЛДПР, у него 3,20%.

Эти данные голосования еще не одну неделю будут анализировать политологи и социологи, выводов сделают много, но есть один, который важен для каждого жителя России, для каждого из нас с вами. Явка на выборах 77,44% рекордный показатель, он говорит о том, что избиратели были заинтересованы и хотели выразить свое мнение. И они сделали это.

Причем такой единодушной поддержкой со стороны своего народа, сейчас вряд ли может похвастаться лидер какого-либо другого государство. Ведь 87% это не только за одного конкретного человека, это за свое будущее и будущее своей Родины. И как раз с этим согласились все кандидаты, принимавшие участие в выборах. О чем они еще говорили сегодня в Кремле, расскажет Роман Ишмухаметов.

Встреча Владимира Путина с тремя остальными кандидатами в президенты, по сути, приглашение к сотрудничеству.

«Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач. Вы встречались с большим количеством людей, слышали людей, они вам говорили о том, чего они ждут от власти. И неважно сейчас, какого уровня эта власть, неважно, какая партия, какие идеи продвигает. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим», — сказал Путин.

Все кандидаты очень тепло поздравили Владимира Путина, все согласны с результатами. Николай Харитонов, кандидат от КПРФ, показавший второй результат, рассказал, что проехал во время кампании почти всю страну. Его предложение: зарплата врачей и учителей должна быть равной по всей стране.

«Учителям, медикам независимо иногда говорят о средней по региону зарплате. Все-таки надо делать одинаково по федерации», — сказал кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

«Ну вариант. Надо подумать. А что касается зарплат в социальной сфере, то как раз правительство будет этим заниматься активно. Я сказал об этом тоже в послании. Нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы. Ну что, одну и ту же работу люди выполняют, а получают разные деньги, поэтому это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе», — сказал Путин.

Леонид Слуцкий — кандидат от ЛДПР — говорил о героях СВО и новых регионах страны, которые нуждаются в восстановлении, о поддержке многодетных семей. Эта кампания, по словам Слуцкого, стала особой.

«Эти выборы, эта кампания имеет значение далеко за пределами нашей страны. Сегодня исходя из ваших идей, ваших подходов создается новое глобальное большинство. Это не англосаксонский мир, это Глобальный Юг», — сказал кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владислав Даванков — кандидат от «Новых людей» — говорил об ударах по нашим мирным городам, о помощи, которую партия оказывает новым регионам. Это одно из главных направлений работы партии.

«Мы много работаем с молодежью, у нас много молодых активистов, и, конечно, они прямо были воодушевлены тем, что появится национальный проект по молодежи», — отметил Даванков.

С утра в ЦИК озвучили предварительные итоги выборов. На огромной видеостене данные с результатами голосований в регионах в каждом из 89 субъектов большой страны. Владимир Путин — безоговорочный лидер.

По закону у ЦИК есть 10 дней, чтобы обнародовать окончательные итоги, но это уже формальность, ведь победа Владимира Путина ни у кого не вызывает сомнений.

«В истории новой России этого не было. Какой миф много лет навязывается? Что выборы несвободные, что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулом автомата, подневольники все такие. Ну это просто должно быть настолько примитивное пещерное мышление — не знать наш народ», — сказала Памфилова.

Победа при рекордной явке выше 77%. Три четверти совершеннолетних россиян пришли на избирательные участки. Во многих субъектах явка превысила рубеж в 90%. Впервые и активно голосовали граждане новых четырех регионов. Зачастую с риском для жизни.

«У нас подорвали нашу коллегу. К сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было? На ее место сын пришел работать в комиссию. Чем больше было таких террористических актов устрашения, прилетов, ударов, к сожалению погибли мирные люди, тем больше люди в знак протеста решили идти голосовать», — рассказала Памфилова.

Более 700 иностранных наблюдателей только по линии ЦИК следили за выборами, сотни зарубежных экспертов были приглашены Общественной палатой России. Все они отметили высокий уровень организации и проведения голосования.

«Процесс очень демократичный, и люди не были связаны никакими обязательствами. Тот, кто хотел, тот голосовал и голосовал честно, за кого хотел», — сказал международный наблюдатель Фернандо Пас.

Этим выборам пытались помешать. ЦИК фиксировала беспрецедентные атаки на все свои ресурсы. На один только ДЭГ зафиксировано 280 тысяч хакерских нападений. Все они были отражены. Окончательные итоги выборов ЦИК подведет в этот четверг. Ожидается, что инаугурация президента состоится 7 мая.