Не намерен останавливаться: Киркоров показал тату на всю спину со своим лицом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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После преображения в клинике пластической хирургии знаменитый артист нашел еще один способ украсить свое тело.

Народный артист РФ Филипп Киркоров шокировал коллег и поклонников, показав татуировку на всю спину. Да не простую, а с изображением самого Киркорова. Прежде певец признавался, что сделал две тату в Китае, пока снимался в реалити-шоу «Сокровище императора». В экзотической стране исполнитель поменял некоторые взгляды и решил сделать себе об этом напоминание в виде рисунков на коже. Такими признаниями удивлял поп-король зрителей в недавнем телеэфире.

Обсуждая свои татуировки (на тот момент было известно только о драконе на одной кисти руки и надписи king, «король», на пальцах другой), Филипп Бедросович заговорил о новом отношении к своему телу. В 50 лет артист изменил образ жизни и внешний вид, перенес ряд пластических операций, после чего захотел сделать татуировку. Масштабный проект занял всю спину: в нем изображен сам Киркоров с крыльями, сложенными в форме сердца. В рисунке зашифрованы фамильный герб и имена его детей Аллы-Виктории и Мартина-Кристина.

«Когда я изменил образ и стиль жизни, свое тело, захотел оставить на своей спине наш фамильный герб, имена моих детей, мое имя… Я даже не понимаю, как это случилось в моей жизни. Я это категорически не воспринимал много лет. И вот в 56 я решил это сделать, и мне это понравилось. И на этом я не остановлюсь», — заявил Киркоров.

Народный артист никогда не скупился, чествуя своих детей, горячо любимых сына и дочь. Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, годом позже родился Мартин-Кристин. О праздниках, которые устраивает папа для ребят, ходят легенды, с малых лет они путешествуют по миру, учатся в лучших школах и купаются в отцовской ласке. Певец не скрывает, что наследников ему подарила суррогатная мать, но имя женщины держит в секрете. По собственным словам, он щедро заплатил, чтобы эту тайну никто и никогда не узнал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с выступления Филиппа Киркорова в больнице Горловки (Донецкая народная республика), куда он отправился вскоре после скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой.