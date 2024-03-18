Момент убийства посетителя ресторана в Петербурге попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; 5-tv.ru

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В одном из заведений Северной столицы мужчина погиб в результате нескольких выстрелов из пистолета.

Жуткое видео убийства посетителя ресторана в Петербурге появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как один из посетителей заведения достает пистолет и производит выстрел в сидящего напротив него за столиком мужчину. Тот пытается спастись бегством, однако силы покидают его, и он падает на колени. Его оппонент на этом не останавливается и стреляет в жертву еще несколько раз, целясь при этом в голову.

Ранее сообщалось, что посетитель ресторана в Петербурге погиб после нескольких выстрелов из травматического пистолета. Полиция предварительно установила, что 18 марта в 19:36 в одном из ресторанов на Московском проспекта Северной столицы между двумя посетителями произошел конфликт. В результате один выстрелил в другого из пистолета, тот скончался на месте происшествия. Стрелявшего задержали прибывшие полицейские.

По информации 5-tv.ru, трагедия произошла в чайхоне «Чабрец» напротив Парка Победы на Московском проспекте. Подозреваемого задержали с оружием в руках. Им оказался 40-летний мужчина, владелец строительной фирмы, зарегистрированной во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания предполагаемого убийцы посетителя ресторана в Петербурге.