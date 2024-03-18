Путин заявил о строительстве железной дороги до Севастополя через Донбасс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Глава государства выступил с речью на митинге-концерте в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией.

Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией заявил о скором строительстве железной дороги до Севастополя через Донбасс.

«Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. И это будет еще одна, альтернативная, дорога вместо Крымского моста», — отметил глава государства.

Собравшиеся на митинге-концерте люди встретили слова Путина ликованием и скандированием: «Россия! Россия!»

До этого сообщалось, что Путин прибыл на Красную площадь, где проходит концерт в честь воссоединения России с Крымом. В этот день исполнилось ровно десять лет с момента подписания договора, по которому полуостров вошел в состав России.

На мероприятие пришли десятки тысяч человек. Перед ними выступили известные музыканты и артисты: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Николай Басков и другие.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию концерта в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией.