Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Представитель МИД РФ привела отрывок из произведения «Маугли» Редьярда Киплинга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение немецких властей называть Путина без указания должности. В своем Telegram-канале она сравнила это с отрывком из произведения Редьярда Киплинга «Маугли», а также указала на острую фобию.

«Помните, как у Редьярда Киплинга: „Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо“. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — написала дипломат.

В МИД Германии ранее заявили, что не собираются в официальных документах указывать должность президента России, ограничившись только фамилией.

ЦИК предоставили данные после обработки 100% протоколов: действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах, получив 87,28% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда геноцидом.