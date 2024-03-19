«Выйдет вам боком»: почему нельзя худеть с помощью Великого поста?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda;

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Эксперты рассказали почему поститься ради похудения — это очень плохая идея.

После сытной масленичной недели многие активно начинают готовиться к летнему сезону, а значит начинают задумываться о своей фигуре. В данном случае кажется очень удобным, что скоро начинается Великий пост.

Более того, некоторые воспринимают этот праздник, как возможность избавиться от лишних килограмм, набранных еще с нового года. О том, почему не стоит воспринимать Великий пост, как диету для похудения, рассказали эксперты для KP.RU.

В течение всех 48 дней поста разрешено употреблять только продукты растительного происхождения. При этом два раза за этот период можно есть рыбу: седьмого апреля во время праздника Благовещения и 28 апреля в Вербное воскресенье.

К сожалению, если вы будете питаться таким образом только для того, чтобы похудеть, то вы практически сразу сорветесь. Для таких резких ограничений в питании должна быть очень сильная внутренняя мотивация.

Что касается религии, то преисполниться духовно также не получится, ведь у вас совсем другие намерения, поэтому с этой точки зрения пост не будет иметь смысла.

В итоге все, что вы сможете получить после такого опыта — это проблемы с желудком.

Нутрициолог Алена Балухтина считает, что, если вы соблюдаете пост из религиозных побуждений, то, конечно, имеет смысл создать себе такие ограничения.

«Но так или иначе пост — это ограничение большого количества продуктов, а вместе с тем и большого количества полезных веществ, которые с ними поступают в организм. Поэтому часть микроэлементов в этот период нам недоступны и их нужно как-то восполнять», — говорит нутрициолог.

Для постящихся главная задача — разнообразить свое питание так, чтобы потеря питательных веществ была минимальной. Так, в этот период будет очевидный дефицит животного белка, поэтому стоит употреблять побольше растительного белка. Это, например, горох, соя, рис, кукуруза, гречка и так далее.

Что касается худеющих, то врач предостерег всех от такой диеты.

«Даже в рамках постных продуктов очень легко набрать лишние калории. Именно они и ведут к набору веса. В данной ситуации самая взвешенная позиция: отделять одно от другого, для похудения использовать умеренное ограничение калоража. Для закрытия религиозных потребностей постится, но с учетом всех правил Церкви и своих индивидуальных особенностей», — заключает эксперт.

Религиовед Владимир Немыченков и вовсе считает, что думать о похудении во время поста — это «кощунство и богохульство». По его мнению, человек, собирающийся поститься ради Бога и спасения своей души, должен отказаться или хотя бы ограничить себя от того, что его отвлекает от молитвы, а также познания себя и Бога.

«Батюшки высказываются мягко: «пост без молитвы — это диета», — говорит Немыченков.

«Отношения человека с Богом — это слишком серьезно, чтобы вносить в них обыденность. Она профанирует сакральное, что недопустимо», — добавляет религиовед.

Однако эксперт предупредил, что свои планы по ограничению в пищу стоит обсудить с врачом. Особенно если у вас есть сомнения относительно вашего здоровья, а также со священником, чтобы не переусердствовать и не взять на себя подвиг выше вашей меры.

«Если же решили поститься для сброса лишних кило — идея гиблая и выйдет вам боком», — подытоживает Владимир.

Эксперт посоветовал в таком случае просто поменьше употреблять сладкого, ведь тогда толку будет в два раза больше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как соблюсти Великий пост без вреда для здоровья.