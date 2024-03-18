«Уходит целая эпоха»: Вера Алентова трогательно попрощалась с Ширвиндтом

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В память о великом артисте Алентова вспомнила четверостишье Жуковского.

В Москве в Театре сатиры проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Театральный режиссер, актер и педагог ушел из жизни 15 марта. Эксклюзивными кадрами с места делится 5-tv.ru.

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Вера Алентова на церемонии выразила свои эмоции по поводу ухода великого человека, с которым так часто играла на сцене.

«Уходит наше поколение, уходит целая эпоха. Это естественно и очень горько. Нашему веку повезло, потому что в нем было много ярких личностей. И вот среди этих ярких личностей быть ярчайшим — это особый талант, которым, конечно, обладал Александр Анатольевич», — отметила Вера Алентова.

В память об артисте Алентова прочитала стихотворение Жуковского «Воспоминание (О милых спутниках)», строки которого так точно отражают ее чувства:

«О милых спутниках, которые наш свет

Своим сопутствием для нас животворили,

Не говори с тоской: их нет;

Но с благодарностию: были».

Александр Ширвиндт являлся президентом Московского академического театра сатиры с 2021 года. В 2000–2021 годах был художественным руководителем.

За 54 года работы в Театре сатиры сыграл около 30 ролей и поставил более 20 спектаклей. До Театра сатиры работал в Театре имени Ленинского комсомола и Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Ширвиндт будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходит прощание с Александром Ширвиндтом.