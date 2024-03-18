Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В течение 15 лет с момента передачи производитель несет полную ответственность за их техническую исправность.

В этом году Москва получит свыше новых 800 электробусов, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В своем Telegram он написал, что в планах на ближайшие шесть лет — поставка 3,8 тысячи таких машин.

По его словам, сейчас на маршрутах работает больше 1,5 тысяч электробусов, их обслуживают по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет с момента передачи производитель несет полную ответственность за их техническую исправность.

Собянин добавил, что для запуска экологичных маршрутов столица развивает зарядную инфраструктуру: с 2022 года построено три парка для электробусов. Также продолжается установка ультрабыстрых зарядных станций: в настоящее время в Москве их уже больше 340, еще около 200 появится в этом году.

Новые электробусы заменяют автобусы на привычных маршрутах. Это, как ранее отмечал Собянин, положительно скажется на экологии столицы.

По оценке мэра, к преимуществам нового вида транспорта относится то, что в машинах последних поставок есть электроотопитель и адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. Электробусы стали ходить без подзарядки почти в два раза больше — 80 километров вместо 40–50. При этом комфорт поездок обеспечивается, в частности, благодаря плавному и тихому ходу.