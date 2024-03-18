Собянин рассказал об уникальном оснащении операционных в больницах Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Сегодня в московских стационарах успешно проводят сложные операции по эндопротезированию и установке кардиопротезов.

В столице проводится модернизация хирургической службы — ее главным трендом стала интеграция цифровых технологий, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, те операции, которые еще десять лет назад казались фантастикой, сегодня переходят в разряд рядовых.

«А переоснащение операционных по последнему слову техники позволяет врачам успешно проводить тысячи плановых и экстренных операций в год, с каждым годом расширяя границы возможного», — отметил мэр в Telegram.

В своем личном блоге Собянин рассказал, что хирурги сегодня пользуются технологиями 3D-моделирования и дополненной реальности. Столичные врачи могут проводить несколько вмешательств одновременно. К примеру, в Боткинской больнице две бригады, рентгенэндоваскулярных и сосудистых хирургов, одновременно выполнили эндоваскулярное вмешательство (без разрезов, через сосуды) и открытую операцию пациенту.

Кроме того, в столичных клиниках проводится все больше операций по трансплантации. В ряде случаев врачи применяют методику сочетанной или комбинированной трансплантации, когда пересаживаются сразу два органа. К примеру, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского пациентам могут провести одновременно пересадить почку и поджелудочную железу.