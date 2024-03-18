2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

Победителями третьего, заключительного, розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» стали более 350 тысяч человек. Призовые баллы получили участники электронного голосования, сделавшие свой выбор с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта, сообщает сайт mos.ru.

Призы разыгрывали случайным образом с применением специального оборудования.

По итогам трех розыгрышей призы получили более 2,6 миллиона человек. Каждый балл равен одному рублю. Ими можно оплатить покупки в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести в благотворительный фонд.

Тем, кто впервые участвует в электронном голосовании, гарантированно начисляют по одной тысяче баллов. Кроме того, 500 баллов получают участники электронного голосования младше 25 лет. Ими москвичи смогут оплатить подписки онлайн-сервисов — партнеров акции. Специальные розыгрыши прошли и среди семейных пар и родителей с детьми. Если оба супруга проголосовали онлайн, то они получают шанс выиграть 15 тысяч до 100 тысяч баллов.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могли горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также те жители других регионов, которые заранее прикрепились к избирательному участку в Москве. Отдать свой голос можно было очно на избирательном участке или в формате онлайн.