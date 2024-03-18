Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: © РИА Новости / Всеволод Тарасевич

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С таким требованием выступило российское посольство.

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Соответствующую ноту направило германской стороне посольство РФ.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний третьего рейха актами геноцида», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что Россия ознакомилась с заявлением МИД Германии о принятии ответственности за блокаду Ленинграда. Российская же сторона считает зверства времен Великой отечественной войны (ВОВ) геноцидом советского народа, что закреплено решением Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и в заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года.

При этом Германия до сих пор не признала блокаду Ленинграда геноцидом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в ЛНР признал геноцидом советского населения действия нацистов на оккупированных территориях республики в 1942–1943 годах.