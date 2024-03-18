«Наша поддержка»: генсек НАТО признал помощь Украине в ударах в Черном море
Столтенберг: НАТО играет огромную роль в нанесении ущерба российскому флоту
Фото: © РИА Новости / Иван Родионов
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Североатлантический альянс все глубже погружается в украинский конфликт.
НАТО играет огромную роль в нанесении ущерба российскому флоту. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, посетивший Грузию с деловым визитом.
По словам политика, благодаря участию НАТО украинские националисты получили возможность атаковать объекты России в Черном море.
«Безопасность Черного моря является актуальным вопросом как для Грузии, так и для НАТО. Свобода навигации России, в принципе, ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море», — сказал Столтенберг на брифинге.
Накануне генсек НАТО заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары в Черном море при помощи ракет Scalp и Storm Shadow. При этом украинские войска не раз пытались атаковать Черноморский флот.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, может ли Грузия стать новым членом НАТО.