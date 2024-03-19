Фото, видео: © РИА Новости / Артем Кулекин; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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Действия подстрекаемых Западом Кишинева и Киева в приднестровском регионе вынуждают Москву активно вмешаться в ситуацию.

Провокации в Приднестровье, подобные удару дрона по территории воинской базы и нападению на посольство в Кишиневе во время выборов российского президента, безусловно, продолжатся. Запад будет всячески подстрекать к этому власти Молдавии и Украины, а в том, что они причастны к произошедшему, нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, как на такие действия будет реагировать Россия. Об этом 5-tv.ru пообщался с российскими политологами Иваном Мезюхо и Александром Шатиловым.

Реакция должна быть жесткой

В случае ужесточения провокаций и перехода от атак беспилотников к прямой военной агрессии в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Россия может расширить зону проводимой на Украине спецоперации на Одессу и Одесскую область, что даст выход российским войскам к границам Приднестровья. Такое мнение высказал Мезюхо.

Политолог уверен, что Москва не останется в стороне и предпримет все необходимые военные меры для защиты жителей Приднестровья.

«Если наша армия выйдет к границам Одесской области и возьмет ее под контроль, что вполне вероятно, то у нас появится коридор к ПМР. И тогда уже политический режим Санду (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) тысячу раз подумает, прежде чем пойти с румынскими наемниками на жителей Приднестровья», — заявил эксперт.

Реакция России на прямую агрессию в отношении ПМР должна быть предельно жесткой, уверен Шатилов. По его словам, и Кишинев, и Киев должны понимать, что в случае, если Приднестровье действительно подвергнется акту агрессии с их стороны, ответ Москвы будет крайне разрушительным как для Молдавии, так и для Украины.

«Россия должна реагировать жестко. Тем более что Украина и Молдавия долгое время тоже являлись гарантами стабильной ситуации в Приднестровье, а потом в одностороннем порядке фактически покинули соответствующие структуры. Поэтому, как мне кажется, здесь нужно проявлять максимальную твердость», — подчеркнул эксперт.

Политическая «случка» Зеленского и Санду

Фото, видео: © РИА Новости /Артем Кулекин; Личный архив Алексея Шатилова; 5-tv.ru

Политологи уверены в том, что за провокациями в отношении Приднестровья стоят режимы Санду и Зеленского. Они — главные интересанты в том, чтобы Приднестровье «полыхнуло», а Россия оказалась втянута в очередной локальный конфликт.

«Я полагаю, что Зеленский сегодня находится в политической „случке“ с Майей Санду. Их объединяют общие неонацистские и русофобские ценности, стремление к евроинтеграции и положение вассалов в отношениях с США. Между Санду и Зеленским очень много общего», — отметил Мезюхо.

Эксперт напомнил, что Зеленский ранее всячески пытался спровоцировать Грузию на военную агрессию против Абхазии и Южной Осетии. В этом случае Россия была бы вынуждена вмешаться. С этой же целью киевский режим сейчас провоцирует Санду, чтобы она пошла войной на Приднестровье.

«Видимо, офис президента Украины считает, что если Россия будет отвлекаться на другие военные конфликты, кроме спецоперации, то киевский режим сможет удерживать остатки Украины какое-то время», — предположил эксперт.

Он не исключил, что в двусторонних переговорах лидеров Молдавии и Украины обсуждается вариант военной агрессии против Приднестровья, согласно которому с одной стороны на непризнанную республику должен напасть Зеленский, а с другой — Санду с военными частями Молдавии и контингентом Румынии.

По мнению Мезюхо, в случае реализации такого плана Россия не сможет остаться в стороне, потому что на территории Приднестровья находится российский миротворческий контингент и проживают российские граждане.

«В конце концов, все это может закончится тем, что РФ признает независимость и суверенитет ПМР, а это еще больше изменит политическую карту Европы», — рассуждает политолог.

Шатилов также указал на реальность сценария, при котором Молдавия и Украина попытаются с двух сторон атаковать Приднестровье. Тем самым они нанесут России косвенное поражение, так как именно она выступает гарантом стабильности в Приднестровье, отметил политолог.

Запад хочет побед

Что касается Запада, то он в принципе благословляет любые провокации в отношении ПМР, добавил Шатилов.

«Западу необходима видимость побед на фоне поражения на Украине. Поэтому я не исключаю того, что он вполне себе благословит террористический план Санду и Зеленского в Приднестровье», — отметил он.

По словам политолога, произошедшие во время выборов президента России теракты в Приднестровье вполне укладываются в общую логику повышения ставок в российско-украинском противостоянии, которое во многом инициирует именно Запад.

«Поэтому, я думаю, реакция Запада будет во многом отстраненная. Более того, Запад будет подталкивать Киев к дальнейшему обострению, в том числе на украинской-приднестровской границе», — полагает Шатилов.

Зеленский совершает акт политического самоубийства

По мнению Мезюхо, уже сегодня можно говорить о том, что ПМР живет в условиях чрезвычайного положения, а экономическая блокада со стороны молдавских властей при молчаливом согласии Евросоюза увеличилась в разы в отношении приднестровского региона.

Предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе сможет победа России в спецоперации. Она, пусть и опосредованно, поспособствует установлению хотя бы шаткого мира в Приднестровье, уверен политолог.

Зеленский же, по мнению Мезюхо, совершает большую ошибку, нагнетая напряженность в регионе, и рассчитывая, что вовлечение Москвы в еще один конфликт помешает ее продвижению на Украине.

«Это изначально наивный план, потому что у России хватит военных сил и средств, чтобы продолжать спецоперацию и вмешаться при необходимости в ситуацию на приднестровском направлении… Зеленский сегодня, осуществляя террористическую агрессию в отношении ПМР, совершает самоубийственный политический и военный акт. Видимо, этот человек чувствует себя, как крыса, загнанная в угол, поэтому и совершает такие необдуманные шаги. Но он сам себя туда загнал», — заключил Мезюхо.

Продолжение и ужесточение провокаций

В свою очередь Шатилов призвал готовиться к продолжению и ужесточению провокаций в Приднестровье. Он указал на то, что Запад уже пересек все «красные линии», какие только можно, за исключением отправки своих военнослужащих в зону СВО. Поэтому совершить еще один акт агрессии в отношении пророссийской территории ему ничего не стоит. Сделать он это может силами молдавско-румынских подразделений совместно с украинскими войсками.

«Соответственно, я не исключаю продолжения провокаций в отношении ПМР, связанных с обстрелами ее территории, провокациями политического характера и, возможно даже, нанесением ударов по российскому миротворческому контингенту и по приднестровским вооруженным силам», — резюмировал Шатилов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воинская часть в Тирасполе подверглась атаке дрона-камикадзе, что привело к возгоранию и взрыву.