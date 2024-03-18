Исполнила мечту: пятилетняя девочка из Татарстана покорила Эльбрус на сноуборде
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
Сейчас она готовится к новом рекорду и намерена покорить Северные Альпы во Франции.
Пятилетняя жительница Нижнекамска смогла покорить Эльбрус на сноуборде. Об удивительной истории рассказал телеканал «Татарстан 24».
Зара Иванова в ходе тренировок придерживается собственного девиза: «Если тренироваться, то все получится!».
К настоящему времени юная сноубордистка уже побила четыре мировых рекорда. Последним достижением девочки стал спуск с высочайшей вершины России — Эльбруса.
По словам ее отца, многие взрослые испытывают сложности при подъеме на эту гору из-за перепадов температур и изменения состава воздуха, но Зара справилась с этим испытанием без каких-либо проблем.
«Мы насладились этой красотой, пофотографировались, а потом Зара надела доску и исполнила свою мечту», — рассказал мужчина журналистам.
Сейчас девочка готовится к новом рекорду и намерена покорить Северные Альпы во Франции.