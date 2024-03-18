Исполнила мечту: пятилетняя девочка из Татарстана покорила Эльбрус на сноуборде

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Сейчас она готовится к новом рекорду и намерена покорить Северные Альпы во Франции.

Пятилетняя жительница Нижнекамска смогла покорить Эльбрус на сноуборде. Об удивительной истории рассказал телеканал «Татарстан 24».

Зара Иванова в ходе тренировок придерживается собственного девиза: «Если тренироваться, то все получится!».

К настоящему времени юная сноубордистка уже побила четыре мировых рекорда. Последним достижением девочки стал спуск с высочайшей вершины России — Эльбруса.

По словам ее отца, многие взрослые испытывают сложности при подъеме на эту гору из-за перепадов температур и изменения состава воздуха, но Зара справилась с этим испытанием без каких-либо проблем.

«Мы насладились этой красотой, пофотографировались, а потом Зара надела доску и исполнила свою мечту», — рассказал мужчина журналистам.

Сейчас девочка готовится к новом рекорду и намерена покорить Северные Альпы во Франции.