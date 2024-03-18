«Был неотразим и уникален»: Никас Сафронов простился с Александром Ширвиндтом
Народный художник РФ Никас Сафронов попрощался с актером Александром Ширвиндтом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
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Многие артисты и творцы пришли проводить в путь именитого актера.
Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов простился с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Он дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru, поделившись воспоминаниями о знаменитом актере.
Никас Степанович рассказал, что Александр Анатольевич никогда «не лез за словом в карман». Он гибко и быстро реагировал на все происходящее, а работа всегда протекала «четко».
Александр Ширвиндт ценил дружбу и общение со своими близкими друзьями и коллегами, а также ко всем старался относиться доброжелательно.
«Это единицы индивидуальные, имеющие свой почерк, имеющие свой характер», — сказал Никас Сафронов.
Он также отметил, что общественность не перестает помнить роли Александра Ширвиндта. Например, в фильме «Вокзал на двоих» актер сыграл пианиста Шурика — небольшая, но очень яркая роль.
В «Иронии судьбы…» артист исполнил Павлика — друга, вместо которого в Ленинград улетел главный герой кинокартины. Работы актера всегда были «дополнительной краской» для всех фильмов.
«В театре он был неотразим, уникален. Как руководитель в театре был одним из лучших, востребованных. И когда в кино играл кого-то, даже маленькую роль — она всегда была знаковой, „вкусной“ и узнаваемой», — признался художник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит прощание с Александром Ширвиндтом.