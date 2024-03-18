Умер оскароносный сценарист фильма «Король говорит!» Дэвид Сайдлер

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi22

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Знаменитость умер во время рыбалки.

На 87-м году жизни скончался известный сценарист Дэвид Сайдлер. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на менеджера Дэвида Джеффа Агасси.

«Дэвид был в том месте, которое любил больше всего на свете — в Новой Зеландии — и занимался тем, что давало ему величайший покой — рыбалкой нахлыстом», — говорится в заявлении Агасси.

Британо-американский сценарист более известен по своим сценарным работам в Голливуде. Особенно известна его работа над биографической лентой о британском короле Георге VI в фильме «Король говорит!» 2010 года. За сценарий к этой кинокартине Сайдер получил премии «Оскар» и BAFTA.

Также Сайдлер писал сценарии для таких известных картин, как «Такер: Человек и его мечта», «Главная больница», «Другой мир», «Дни нашей жизни» и для таких фильмов, как «Танцующие в темноте», «Золотая лихорадка», «Король и я».

По какой причине умер сценарист не уточняется.

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