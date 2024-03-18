Путин получил 87,28% голосов после обработки всех протоколов
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Таким образом, действующий лидер становится победителем на выборах.
Действующий президент России и самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах, получив 87,28% голосов. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.
Таким образом, в гонке первое место занимает Путин. За ним расположились кандидат о КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85% голосов и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,2% голосов избирателей.