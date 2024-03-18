Букингемский дворец прокомментировал сообщения о смерти Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Информация о кончине короля распространилась в социальных сетях. Но правда ли это?

Король Великобритании Карл III продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Так информацию о смерти, которая появилась в социальных сетях, прокомментировали ТАСС в Букингемском дворце.

В феврале сообщалось, что Карл III обратился в больницу из-за проблем с простатой, надеясь на обычную операцию, но все оказалось гораздо сложнее. У монарха обнаружили онкологию. Из-за диагноза ему пришлось отказаться от части своих обязанностей и начать лечение. Несмотря на то, что врачи пытаются сделать все возможное, во дворце уже готовятся к похоронам.

На престол Карл III вступил меньше года назад, после кончины матери — Елизаветы II. Коронация состоялась 6 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия начала готовиться к смерти больного раком короля Карла III.