Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Почему у заокеанских «партнеров» ничего не получилось и не получится?

Президент России Владимир Путин объединил россиян перед угрозой Запада, и все попытки дестабилизировать ситуацию в стране обречены на провал. Об этом в интервью обозревателю Дэнни Хайфону заявил бразильский журналист Пепе Эскобар.

По его мнению, Россия готова к равноправному диалогу с Западом, в то время, как он делает все, чтобы разрушить российское государство. Однако своими действиями эти страны только помогают народу РФ, одновременно ускоряя упадок своего влияния на мировой арене.

«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — заявил Эскобар в беседе, опубликованной на платформе YouTube.

Также журналист отметил, что в рамках спецоперации Россия демилитаризует не только Украину, но и НАТО, страны которого всячески помогают ВСУ военными поставками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что СМИ заявили о присутствии военных НАТО на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.