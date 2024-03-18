Минобороны РФ сообщило об ударе по месту проведения совещания командиров ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Ведомство привело подробности.

Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражена живая сила и военная техника противника в 137 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Приводя данные из зоны спецоперации на Украине, Минобороны России также сообщило об уничтожении вражеского вертолета Ми-8. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили и 143 беспилотника, 22 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) Vampire и «Град», три реактивных снаряда «Ураган» и один HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно информации западных СМИ, солдаты стран НАТО уже присутствуют на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.