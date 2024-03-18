К старту готовы: на Байконуре устанавливают ракету с кораблем «Союз МС-25»

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Понаблюдать за грандиозной подготовкой к полету приехали делегации из разных стран

Операция ювелирной точности в эти минуты проходит на Байконуре. На стартовый стол космодрома устанавливают ракету-носитель с кораблем «Союз МС-25». Уже через три дня ему предстоит доставить на орбиту международный экипаж, состав которого точно очень злит западных политиков.

В него входят россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии и американка Трейси Дайсон. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова следит за каждым шагом космонавтов.

Ровно 7:30 утра по местному времени, из ворот монтажно-испытательного комплекса появляется ракета «Союз МС-25».

Вывоз ракеты — это первый важный этап подготовки к старту космического корабля, без него путь ракеты-носителя к звездам просто не состоится.

А еще это первый выход «Союза» в свет. Сегодня ракету увидят не только журналисты, но и космические туристы. Ближе, чем на подготовительном этапе, увидеть космический корабль просто не получится.

До стартового стола ракету доставляет тягач. На протяжении всего пути — это буквально всего 15-20 минут — ракету сопровождают специалисты, движется она с небольшой скоростью всего в пять километров в час.

Чтобы увидеть вывоз ракеты и стать очевидцем самого зрелищного мероприятия — старта корабля — на Байконур приехали сотни туристов. Есть и американская делегация.

«Это мой третий раз здесь уже. Всегда замечательно», — поделилась впечатлениями девушка.

Туристическая группа прилетела из Вьетнама, они впервые на Байконуре.

Из Алматы мы вчера сюда прилетели специально для наблюдения за пуском», — отметила туристка из Вьетнама Буй Тхи Хыонг.

«Более 40 лет назад, в 1980 году, первый вьетнамец, Герой Вьетнамской Республики уже вылетел отсюда в космос, поэтому мы приехали посмотреть на это знаковое место», — рассказал турист из Вьетнама Ле Си Хао.

До пуска ракета-носитель пробудет на 31-й площадке космодрома Байконур. Здесь ее уже установили в вертикальное положение. Задействовали больше 200 специалистов.

Еще один важный этап — это вертикализация ракеты, сейчас она уже установлена, закреплена, но не заправлена. Топливо в нее подадут только в день пуска, за два-три часа.

На МКС экипаж отправится 21 марта. Вплоть до старта специалисты будут вести подготовительные работы.

«Завтра, во второй стартовый день, будут проводится генеральные испытания ракеты-носителя: имитируется циклограмма работы носителя при выведении полезной нагрузки на орбиту», — объяснил президент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Бармин.

На МКС отправятся три члена экипажа: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий — для него это будет уже четвертый полет, гражданка Белоруссии Марина Василевская — первая в истории республики женщина-космонавт. Третья участница полета — астронавт NASA Трейси Дайсон. Она, начиная с 2000-х, готовила экипажи в Звездном городке.

«У нас такая давняя история сотрудничества, столько вместе работаем, столько всего вместе делаем, что, конечно, хотелось бы, чтобы мы дальше в таком же порядке осваивали и дальний космос. Это было бы очень хорошо. На борту МКС мы работаем уже давно, все это делается для блага всего человечества», — сказал руководитель программы МКС NASA Джоэл Монтальбано.

21-я экспедиция на МКС считается короткой — всего 12 дней. По плану экипаж должен вернуться на Землю уже 2 апреля.