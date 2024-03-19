ЦИК подвел промежуточные итоги выборов президента России: главное

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

С начала президентской кампании на ресурсы Центризбиркома было совершено в 150 раз больше кибератак, чем обычно. Но система выдержала и доказала свою безопасность.

Но не нужно думать, что эти выборы были простыми. С начала президентской кампании на ресурсы Центризбиркома было совершено в 150 раз больше кибератак, чем обычно. Об этом рассказала Элла Памфилова, подводя предварительные итоги голосования. Несмотря на это, система отработала штатно и более того — ничего не помешало проголосовать дистанционно восьми миллионам россиян. Это кстати случилось впервые в истории наших президентских выборов, когда можно было отдать свой голос, не выходя из дома. Предварительные итоги в материале Кирилла Воробьева.

Еще утром на экране в ЦИК были кадры со всех избирательных участков России, где проводили подсчет голосов. А сейчас видно, что страна возвращается к обычной будничной жизни. В школах начались занятия, все идет по обычному графику. А вот в зале заседаний ЦИК ставят точку в этой избирательной компании и уже дают первые оценки.

«По состоянию на десять утра в этих выборах приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 избирателей», — сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Явка рекордная для страны — 77,44% — таких высоких показателей на президентских выборах еще не было. В некоторых регионах — под 100%. И главный итог, что большинство проголосовали за Путина. Поддержка беспрецедентная.

«В истории новой России этого не было. Какой миф много лет навязывается? Что выборы несвободные, что все чуть ли не под палкой, чуть ли не под дулом автомата — подневольники все такие. Ну, это просто должно быть настолько примитивное пещерное мышление. Не знать наш народ», — сказала Памфилова.

Особенно активно шли на участки на новых российских территориях. Люди впервые выбирали президента своей новой страны, не побоялись обстрелов и провокаций от неонацистов и тоже сказали свое слово.

«У нас подорвали нашу коллегу. К сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было? На ее место ее сын пришел работать в комиссию. Чем больше было таких террористических актов устрашения, прилетов, ударов, тем больше люди в знак протеста решили идти голосовать», — подчеркнула Памфилова.

Международные наблюдатели работали на участках все дни. По их заявлениям, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не было.

«Это все на таком серьезном технологическом уровне. Нас впечатлило ваше оборудование, камеры, электронная проверка паспортов», — заметил международный наблюдатель из Боснии и Герцеговины Милован Пелоч.

Наши выборы — пример для многих стран, и опыт России хотят перенять.

«Вы проводите выборы в течение трех дней, а у нас они проводятся в один. И это очень интересный опыт. Три дня намного удобнее», — отметила международный наблюдатель из Индонезии Деви Рахмавати.

Не обошлось и без попыток сорвать выборы. На участках за рубежом, в той же Прибалтике, откровенно запугивали россиян. А еще многочисленные хакерские атаки, зеленка, которой обливали урны для голосования, и обстрелы Белгородской области: били прицельно по гражданским объектам. Но попытка врага запугать людей привела к обратному эффекту.

«Продемонстрировали свое единство. Чтоб знали, что с нами шутки плохи — с россиянами», — заметил житель Белгородской области.

Серверы ЦИК хакеры атаковали больше 12 миллионов раз, но система выдержала — электронный способ голосования доказал свою безопасность.

«Степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их сорвать, если не дискредитировать, была беспрецедентной. Были применены и несколько новые технологии. Система ГАС „Выборы“, куда стекаются все протоколы и вводятся результаты, ни для каких кибератак недосягаема. Она работает и будет работать автономно, без интернета», — сказала Памфилова.

Эти выборы — самые массовые и технологичные за всю историю. В целом, по оценке ЦИК, кампания прошла ровно.

«Нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными. Это тоже беспрецедентный случай», — сказала Памфилова.

В большинстве участков уже обработано по 100% голосов. Очевидно, что результаты уже не изменяется. Но в ЦИК работа продолжается. По закону у ЦИК есть десять дней на публикацию окончательных данных. 21 марта, в четверг, когда в ЦИК доставят все протоколы со всех участков, состоится финальное заседание по итогам президентских выборов.