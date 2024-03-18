«Всегда уезжаю накормленным»: Кирилл Туриченко поделился впечатлениями о Казани

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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В столице Татарстана прошел музыкальный фестиваль.

В Казани завершился музыкальный фестиваль «Всей семьей на выборы», где одним из хедлайнеров стала российская группа «Иванушки International». Солист группы Кирилл Туриченко в беседе с изданием «БИЗНЕС Online» признался, что очень любит Казань и приезжает сюда с большим удовольствием.

«Очень много друзей у меня здесь, часто приезжаю без концертов. Приезжаю, честно говоря, когда не так холодно. Очень гостеприимная Казань, всегда уезжаю накормленным, напоенным. Поэтому хочу сказать, что концерт — замечательный и это наше первое выступление на этой арене», — отметил певец.

На музыкальный фестиваль можно было попасть только с браслетом избирателя. Сначала там отмечали праздник Масленицы, а потом выступали артисты. Кроме упомянутой группы выступили перед жителями Казани Хабиб, Ваня Дмитриенко и «Хор Турецкого».

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