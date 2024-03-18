«Был самым настоящим»: как проходит прощание с Александром Ширвиндтом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Легендарному артисту было 89 лет, он скончался 15 марта.

В столице в Театре сатиры проходит церемония прощания с его президентом и народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Знаменитый актер и режиссер, подаривший миру искусства огромное количество фильмов и спектаклей и оставивший после себя огромное творческое наследие, ушел из жизни 15 марта. Эксклюзивными кадрами с места делится 5-tv.ru.

Попрощаться с Александром Анатольевичем пришли очень многие: у театра за специальными ограждениями выстроилась огромная очередь. У самого здания же долго находиться не позволено — приближаться разрешено лишь представителям СМИ.

Корреспонденту 5-tv.ru удалось поговорить с другом великого артиста, Николаем Кульчицким. Как признался мужчина, ему удалось хорошо познакомиться с творчеством Ширвиндта.

«Я видел все, что он делал в кино, в театре, на эстраде. Да он мне везде нравился, везде», — поделился Кульчицкий, отметив необыкновенный талант Александра Анатольевича.

Он рассказал, что самой лучшей ролью знаменитого артиста останется невероятное исполнение графа Альмавивы в культовой постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Но также друг актера выделил и последний спектакль Александра Ширвиндта «Где мы?!..», где он сыграл старого клоуна.

По словам Николая Кульчицкого, президент Театра сатиры был «святым человеком с потрясающим чувством юмора». Восхищаются артистом, конечно, и его фанаты. Поклонница Наталья Удалова знала звезду лично и не может поверить, что не стало великого актера.

«Уходят лучшие артисты, плеяда этих артистов. Он один из тех, который был самым настоящим, ироничным. Его уход — гон просто невосполним, я думаю. Для всех нас», — рассказала она.

Александру Ширвиндту было 89 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта.