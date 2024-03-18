Возможны жертвы? Что известно о состоянии туристов, которых накрыла лавина на Камчатке

Фото, видео: Пресс-служба МЧС России; 5-tv.ru

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Двое членов группы не смогли выбраться самостоятельно из-под снега.

На Камчатке под лавину попала группа туристов из 11 человек. О этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной», — написали в ведомстве.

Группа туристов шла по гребню, когда из-за сильного порыва ветра их отбросило в кулуар. После этого группу настигла лавина. Некоторые смогли выбраться, но не все. Двое человек остались под снегом.

У самих туристов обнаружить их не получилось, поэтому они обратились к спасателям. Сразу же выехали сотрудники спасательных служб на автомобилях повышенной проходимости. Также вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники. Специалисты двигаются к месту происшествия на лыжах и на снегоходах. Метель и опасность схода лавин сильно осложняют путь.

«Из-за глубокого снега и ограниченной видимости вертолет Ми-8 высадил специалистов МЧС России в районе Семеновского кордона. Оттуда сотрудники на лыжах двигаются к месту происшествия. Еще три группы спасателей едут на снегоходах», — уточнили в ведомстве.

На данный момент поступила предварительная информация о том, что туристы обнаружили пострадавшую женщину без признаков жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лавина сошла на лыжника в Хакасии.