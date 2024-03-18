Песков: в Кремле не будут учитывать оценки США прошедших в России выборов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

При этом ничего нового в заявлениях американцев российская сторона не видит.

Заявления Запада о якобы нелегитимности выборов в России — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд. Так к этому мы и относимся», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не видит ничего нового в оценках со стороны США, они были предсказуемы и не будут учитываться, в России с ними «не согласны». При этом Песков напомнил о вовлеченности американцев и других представителей западных стран в конфликт на Украине.

«Эти страны вовлечены в конфликт на Украине, воюют с нами», — добавил он.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России и набирает 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов.