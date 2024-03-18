Сокрушительная победа: кто среди зарубежных лидеров поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Владимира Путина с победой на выборах поздравили более десяти мировых лидеров

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Среди первых к российскому лидеру обратились представители стран Латинской Америки.

По итогам обработки 99,65% протоколов, Владимир Путин набрал 87,32% голосов на выборах президента России. Главы многих стран уже направили ему свои поздравления с победой.

Среди первых оказался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал победу Владимира Путина «ошеломляющей» и также выразил признание русскому народу «за его глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».

Такого же мнения придерживается лидер Боливии Луис Арсе. Он назвал победу Владимира Путина на президентских выборах «сокрушительной». А также президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик, пожелавший стране процветания.

Кроме того, Владимира Путина поддержал лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он пожелал ему «крепкого здоровья и новых больших успехов».

Позднее к нему присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он отметил, что результаты прошедшего голосования являются еще одним ярким подтверждением высокого политического авторитета Владимира Путина, и выразил надежду на дальнейшее укрепление таджикско-российских отношений.

Также свои поздравления передал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Он подчеркнул, что победа Владимира Путина на президентских выборах «является убедительным свидетельством признания российским народом его руководства».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал успех Владимира Путина на прошедшем голосовании «триумфом», а проведенные выборов «образцовыми и спокойными».

Глава КНДР Ким Чен Ын также выразил поддержку Владимиру Путину. Содержание послания не раскрывается, его передадут через посла Пхеньяна в Москве. Свои поздравления с победой позже выразили президенты Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, среди поздравивших оказался и действующий папа Римский Франциск, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Однако пресс-служба Ватикана не публиковала официального заявления.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост нового главы государства являлись Николай Харитонов, предварительно набравший 4,32% голосов, за ним следует Леонид Слуцкий с результатом 3,81%, завершает список Владислав Даванков, у него 3,20% от общего числа голосов.