Роковая ссора: в Москве девушка перерезала горло возлюбленному

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Между молодыми людьми ночью неожиданно вспыхнул конфликт.

В Москве задержана девушка, подозреваемая в убийстве своего сожителя. По данным следствия, она нанесла серьезное ножевое ранение молодому человеку в область шеи, после чего он скоропостижно скончался прямо на месте. Об этом сообщает столичное ГСУ СКР в своем официальном Telegram-канале.

Как стало известно, инцидент произошел ночью 17 марта в квартире жилого дома на Братеевской улице. Подозреваемая 1999 года рождения проживала с молодым мужчиной 1997 года рождения. Согласно сообщению, у девушки и убитого произошел конфликт во время распития алкогольных напитков.

«Фигурантка доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — заявили в следственном комитете.

Сотрудники СК изъяли орудие убийства и другие важные улики с места преступления. Кроме того, назначен ряд определенных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по части первой статье 105-й УК РФ («Убийство»).

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