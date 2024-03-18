Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 87 миллионов россиян.

Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе брифинга.

По данным комиссии на десять утра понедельника, 18 марта, в голосовании приняли участие 87 113 127 россиян. Явка оценивается в 77,44%.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Именно это, по словам Памфиловой и стало причиной высокой явки. Кроме того, поспособствовала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

По последним данным, после обработки 99,72% протоколов лидирует действующий президент и самовыдвиженец Владимир Путин, он набрал 87,3% голосов. За ним разместились Николай Харитонов от КПРФ (4,3%), Владислав Даванков от «Новых людей» (3,83%) и Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21%).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России до оглашения результатов голосования.