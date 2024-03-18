Генерал ВСУ Кривонос: Украина может разместить у себя ядерное оружие Запада

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Политики Незалежной не отказываются от идеи заполучить оружие массового поражения любой ценой.

Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное оружие на Украине. С таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: „А давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины“. В Белоруссию РФ зашла. Что нам мешает предложить делать то же самое французам или британцам?» — сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Похожую инициативу в феврале этого года озвучил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, назвав наличие ядерного оружия на территории Незалежной «единственной опцией выживания».

«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Еще до начала российской спецоперации, 19 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции выразил желание инициировать саммит государств — участниц Будапештского меморандума, чтобы изменить положение Киева, предусматривающее отказ страны от ядерного орудия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга