Украина пыталась атаковать Белгородскую область снарядами RM-70 Vampire

Фото: © РИА Новости

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Киевский режим использует для ударов по мирному населению России реактивную систему залпового огня.

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по приграничному российскому региону десять снарядов RM-70 Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украина пыталась атаковать территорию России утром 18 марта. По данным военного ведомства, снаряды были уничтожены в воздухе над регионом дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские боевики не впервые атакуют Белгородскую область с применением реактивных установок. В минувшую субботу, 16 марта, ВСУ ударили по Белгороду. В результате атаки от полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ПВО ликвидировали пять беспилотников и два снаряда «Градов» над регионами.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.