Раздельный праздник: Прилучный поздравил дочь с восьмилетием спустя дне недели

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Артист сильно задержался с подарком, стремясь отметить день рождения дочери отдельно.

Известный российский актер Павел Прилучный поздравил любимую дочку с днем рождения. Девочке исполнилось восемь лет 3 марта — артист немного опоздал с подарком, однако торжественно вручил взрослеющей Мие детский квадроцикл. Счастливыми кадрами он поделился в своем личном блоге в социальной сети.

Несмотря на то, что долгожданный праздник уже прошел, Прилучный все же поздравил Мию. Дней рождения у наследницы получилось несколько. Один она отметила вместе с мамой Агатой Муцениеце, а второй — с папой и его новой супругой Зепюр Брутян.

«И по традиции. День рождения с папой», — подписал видео звезда «Закрытой школы».

С бывшей женой актер развелся несколько лет назад, однако артисты все еще продолжают выяснять отношения, вовлекая в «разборки» и детей, и Брутян. Не так давно пара начала спорить из-за подарков для Мии и Тимофея, сына Прилучного, которые Зепюр и отец якобы не позволяют забрать домой к Муцениеце.

Подписчики знаменитости вновь указали на громкий скандал, интересуясь, оставит ли Мия подарок у отца на этот раз, возвращаясь с выходных.

«А подарок можно забрать домой или можно только у вас кататься?», — спросила одна из пользователей социальной сети.

Аудитория также не понимает, почему артисты устроили раздельный день рождения, из-за чего Прилучный поздравил девочку так поздно.

«Можно было и папе в день рождения поприсутствовать, именно в день рождения. Ребенок бы это больше ценил и понимал, что родители рядом, а не спустя неделю праздник устраивать»

«А где мама? Она присутствует в жизни детей?»

«Почему нельзя быть в нормальных отношениях и присутствовать на одном празднике и маме, и папе»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брутян захотела родить дочь от Прилучного.