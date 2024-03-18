Власти Украины не планируют продлевать транзитное соглашение с «Газпромом»

Галущенко: Украина не будет продлевать транзитное соглашение с «Газпромом»

Фото: www.globallookpress.com / Danil Shamkin

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Киев считает, что страна может существовать без российского голубого топлива.

Киев не планирует продлевать либо заключать новое соглашение с российской компанией «Газпром» на транзит газа. С таким заявлением выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал политики в эфире Национального телемарафона.

При этом Галущенко выразил уверенность, что газотранспортная система страны может «существовать без транзита», однако не стал уточнять, будет ли Киев и дальше транспортировать российские ресурсы в обход контрактов с «Газпромом».

Украинский политик также напомнил, что Евросоюз планирует совсем отказаться от голубого топлива из России к 2027 году.

Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году, он истекает 31 декабря 2024-го. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Полный объем поставок составляет примерно 15 миллиардов кубометров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа увидела «выгоду» в прекращении транзита газа через Украину.