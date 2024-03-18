Путин набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,65% протоколов Сегодня, 7:52 Дарья Евстрахина 16 16

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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На втором месте пока что Николай Харитонов, представляющий КПРФ, он набрал 4,30% голосов.