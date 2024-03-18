Путин набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,65% протоколов
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
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На втором месте пока что Николай Харитонов, представляющий КПРФ, он набрал 4,30% голосов.
Российский лидер Владимир Путин набрал 87,32% голосов на выборах президента России, по итогам обработки 99,65% протоколов, как сообщает Центризбирком.
На втором месте пока что Николай Харитонов, представляющий КПРФ, он набрал 4,30% голосов. Третье место занимает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди», он набрал 3,81%. Заканчивает гонку Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, у него 3,20% голосов.