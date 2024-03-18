Дальнейшие задачи России: о чем рассказал Путин в Гостином дворе

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Президент поблагодарил избирателей за патриотизм, доверие и поддержку.

После оглашения предварительных результатов голосования в воскресенье вечером Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе. Там он ответил на вопросы российских и иностранных журналистов и сделал важные заявления о планах на будущее и дальнейших действиях. Корреспондент «Известия» Виктор Синеок все внимательно выслушал.

Владимир Путин вышел к журналистам, когда уже появились первые данные голосования. И стало понятно, что именно он победил. Причем с большим отрывом.

Уже не осталось сомнений в том, что уровень поддержки огромный. Путин начал отвечать на вопросы в полночь, сильно поменяться цифры уже не могли.

Невероятно высокую явку президент объяснил вызовами, на которые отвечают граждане. Мы уточнили: стал ли сюрпризом невероятный уровень поддержки в новых регионах?

«Вы ожидали, что он будет именно таким, именно в новых регионах, потому что там совсем недавно люди стали нашими гражданами?», — спросил корреспондент «Известий».

«Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными. Но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Но все-таки говорит это о чем? Первое, это говорит о том, что мы все правильно делаем.

Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите. А это главный побудительный мотив всех наших действий. Второе — они, конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова, прежде всего в сфере безопасности», — подчеркнул Путин.

Безопасность стала чуть ли не главной задачей организации и этих выборов тоже. В новых регионах люди рисковали, приходя на избирательные участки. В той же Авдеевке приезжали к жителям и на военной технике, и в бронежилетах. Под постоянными обстрелами голосовал Белгород. Украинские диверсанты сделали это направление своей главной целью.

«Вот сейчас пытаются опять в данный момент там куда-то забраться, куда-то зайти. Их уничтожали. Почти 100% уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на наши территории, 25 танков за это время уничтожено.

Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до 5000 человек, не прямо на линии госграницы, а где-то в ближайшем тылу у них. Ну вот потеря в целом около 40%, из них примерно 35% — безвозвратные. 25 танков там, десятки бронемашин, так далее.

Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона, но мы все и так это видим», — рассказал Путин.

И на прорыв кидают соединения, состоящие из российских граждан. Путин заметил, в истории нашей страны были уже подобные случаи предательства.

«Во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем родины Власовым — власовцы. Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках, чем они закончили — хорошо известно. Вот тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов.

Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидные вещи. Тем не менее, такие люди есть, это их несколько групп там. Там корпус какой-то добровольческий, еще там четыре группы в общем. Общая численность под 2,5 тысячи человек.

Вот сейчас их, как мясо такое, бросают в мясные штурмы, это точно, в данном случае можно так и сказать — на госгранице потери у противника очень большие. Но вот что я хотел бы сказать, они с оружием в руках пошли против своей страны. Против своей Родины.

У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем будем относиться, как к тем, кто находится в зоне боевых действий», — подчеркнул Путин.

Но от того, атакуют Россию отряды предателей или регулярные войска, суть не меняется. Источник террористических вылазок — Украина. Путина спросили, может стоит расширить зону влияния?

«Я сейчас не готов говорить, а по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону. На сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — отметил кандидат в президенты и глава государства.

Вот и вопрос о возможных приговорах с Зеленским о мире Путин оставил без ответа.

«Вы только что с блеском продлили свой мандат, а Зеленский нет. С кем будем договариваться о мире?» — поинтересовался корреспондент.

«Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем», — заявил Путин.

Хотя происходящее на поле боя чаще задумываться заставляет наших противников. В широком смысле — вот и во Франции собрались просить Россию о прекращении огня. А может это очередная уловка? В зале, кстати, были и иностранные журналисты. Их вопросы это тоже, скорее, атака.

«Эван Гершкович среди многих, кто провел выборы в тюрьме, Борис Надеждин, который выступает против конфликта, не был допущен к участию в выборах, а Алексей Навальный* умер в одной из тюрем в одной из выборной кампании, является ли это демократией, на ваш взгляд?» — спросил журналист из США.

«Это жизнь. Значит, если господин Надеждин принял участие в этой избирательной кампании, то это, прежде всего, результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам. Что касается господина Навального*.

Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно.

Кстати говоря, я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали — и не сотрудники администрации. Некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального* на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах.

Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал «Я согласен!». Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось», — рассказал Путин.

Об оппонентах Путина по президентских выборам его тоже спросили.

«Когда вы хотите увидеться со всеми оппонентами?» — спросила корреспондент «Известий» Алена Нефедова.

«Вот завтра, по-моему, встреча запланирована со всеми кандидатами в президенты. Что касается партии «Новые люди», я не знаю, какой будет окончательный результат, но действительно всегда для граждан всегда привлекательна какая-то новизна. Вот всегда люди ждут каких-то изменений, преобразований.

Что касается ЛДПР и КПРФ, то все-таки мы все понимаем, что их электорат — это прежде всего патриотический электорат, как мы его называем, и вот в условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората, мне так думается, все-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся», — считает Путин.

Спросили Путина и про возможные перестановки в правительстве. Конституция обязывает распустить кабинеты и собрать заново.

«Вы знаете, результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно. Я вместе с коллегами из правительства, администрации, Центрального банка — это тоже значительная часть управленческой команды, которая работает над вопросами макроэкономической стабильности, мы вместе все подумаем спокойно.

В рабочем товарищеском режиме мы эти решения примем. Суетиться не нужно, закон дает такую возможность в течение полутора, двух фактически месяцев решать эти вопросы. Так и будем делать», — заявил Путин.

То есть, спокойно, в рабочем порядке. Двигаться, не обращая внимания на попытки сбить нас с пути. Тем более, что они стали предсказуемыми.

«Сейчас раздаются на Западе заявления о том, что наши выборы не свободны, не легитимны и вообще плохие. Вас еще в принципе волнует, что говорят западные лидеры, западные элиты о наших выборах?» — спросили российского лидера.

«По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств — она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали, что ли? Они же борются с нами! Причем вооруженным путем!

И при этом они будут аплодировать тем силам, которые за мной стоят? Которые добиваются укрепления России? Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить вам все, что угодно», — заключил Путин.

То есть, дело тут совсем не в свободе волеизъявления — разговоры об этом — тоже попытка атаковать. Путин, впрочем, настаивает на том, что в России демократические процедуры работают хорошо.

Лучше, чем в США, это точно. И в доказательство ответил еще на несколько вопросов иностранцев. А потом все-таки ушел. На следующее мероприятие. Уже следующего за выборами дня.

* — иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.