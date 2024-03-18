«Барическая пропасть»: что делать метеозависимым людям при резком падении давления

Фото: Depositphotos / choreograph; 5-tv.ru

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Как облегчить мучения в виде повышенной температуры, головных болей и недомогания, рассказала терапевт Рина Заславская. Советы врача очень пригодятся, поскольку погода в стране сходит с ума.

Резкое снижение атмосферного давления, называемое «барической пропастью», приносит метеозависимым людям настоящие мучения в виде повышения температуры, головных болей, общей слабости и недомогания. Как нормализовать свое состояние в такие периоды, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала ведущий терапевт Московской городской клинической больницы № 60, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская.

«Если при низком атмосферном давлении артериальное давление у человека тоже падает, то надо брать препараты, которые его несколько повышают. Самый простой — кофеин. Если же низкое атмосферное давление сопровождается у человека высоким давлением, то надо брать препараты, которые его снижают — антигипертензивные. Сейчас их очень много», — рассказала врач.

Заславская подчеркнула, что выбор конкретного препарата зависит от индивидуальной переносимости человека и его реакции на понижение давления. Также она рассказала, как снять возникающие во время «барической пропасти» головные боли.

«Головные боли имеют мышечно-скелетное происхождение. В домашних условиях можно самому сделать массаж задних мышц шеи. Там проходит много мышечных волокон, их надо массировать очень интенсивно. Еще можно намочить в горячей воде полотенце и растирать им заднюю поверхность шеи. Это в домашних условиях помогает», — пояснила специалист.

Она добавила, что важную роль играет подушка, на которой спит человек. Заславскя посоветовала метеозависимым людям приобрести ортопедическую подушку с выемкой и ложиться на нее так, чтобы на шею приходилась выпуклая часть.

«Тогда кровообращение в этой зоне — там, где проходит позвоночная артерия, будет происходить в комфортных условиях, артерию не будут сдавливать мышцы», — отметила Заславская.

Кроме того, она дала ряд рекомендаций по поводу того, как избежать обострения хронических заболеваний. Так, если в роду у человека были люди, подверженные сердечно-сосудистым болезням — инфарктам, гипертонии, инсультам — то ему, прежде всего, нужно соблюдать диету. В частности, не употреблять соленую пищу, которая повышает давление. И ни в коем случае не курить.

В возрасте за 60 лет причиной обострения хронических заболеваний может стать атеросклероз. Здесь помогут противосклеротические препараты, самый простой и доступный из которых — аторвастатин, заключила Заславская.

Минувшим днем, 30 ноября, в Москве установилось небывало низкое атмосферное давление – около 712 миллиметров ртутного столба. Рекорд по этому параметру для 30 ноября держался с 1988 года – тогда было 718 миллиметров. И это еще не все испытания – погода в последние дни сошла с ума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справиться с головокружением, тошнотой и слабостью, возникающими при так называемой «барической пиле» — скачках атмосферного давления.