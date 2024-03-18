Спасал людей и кадрил девушек в сети: что вы не знали о Борисе Моисееве

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Знаменитому артисту определенно была уготована необычная судьба — полная неоднозначностей и противоположностей.

Танцора, хореографа, певца и актера, заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева никто не звал по имени-отчеству, даже поклонники. Только Боря. Даже в солидном возрасте он принимал такое обращение легко и никогда не обижался, а себя называл крошка Боря.

Два года назад 4 марта исполнитель скончался в возрасте 64 лет в результате третьего инсульта. Спустя время близкие продолжают делиться воспоминаниями об этом ярком, талантливом и неординарном человеке. Некоторые из них опубликованы в материале Starhit.ru.

Мечтал жить в Петербурге

Журналист Михаил Садчиков-младший рассказал, что Моисеев любил Северную столицу и регулярно приезжал. Без охраны и свиты он бродил по городу и любовался. В девяностых-нулевых артист всерьез задумался о переезде.

Смотрел квартиры у Аничкова моста, на Невском, у Таврического сада. Но когда жильцы местных коммуналок узнавали, что большая звезда планирует покупку, тут же взвинчивали цены до заоблачных, думали, разбогатеют.

Моисеев был популярным и состоятельным человеком, но не мог позволить себе выкупать каждую комнату по стоимости целой роскошной квартиры. Так переезд и не состоялся, о чем он позже сильно сожалел.

В культурной столице певец бы хорошо смотрелся: его богемный стиль сочетался с искусным владением русским матом. Говорят, матом он не ругался, а именно разговаривал, причем весьма изящно и изобретательно. Эх, такого эффектного петербуржца от жадности потеряли!

Знакомился с девушками в интернете

Моисеев был одним из первых звезд в РФ, решившихся рассказать подробности своей личной жизни. Ему приписывали множество романов, но не все знали о необычном хобби, причем связанном именно с девушками. Оказывается, он любил общаться с дамами в интернете под вымышленными именами.

Одна из них даже пришла на концерт в БКЗ «Октябрьский». Думала, что встретится с предпринимателем в зрительном зале, а была приглашена за кулисы к артисту. Но после этого прекратила общение. И таких историй, по слухам, было много.

«Это лишний раз доказывает историю про одиночество артиста — ему было тяжело найти тех, кто его понимает, хотя рядом были миллионы поклонников. Поэтому он искал отдушину в Интернете», — считает Садчиков-младший.

Моисеев-спаситель и благодетель

Певец никогда не кичился своими добрыми делами, все оставалось в тайне. Как отмечает журналист, он лично видел Моисеева, раздающего пачки денег нуждающимся — тяжелобольным, одиноким, зоозащитникам.

Музыкант помогал друзьям и не только материально, он также использовал звездное имя и связи, чтобы найти для близких выход из трудной ситуации или вылечить.

Скандал с Людмилой Гурченко

Дружба была для Моисеева важной частью жизни, близкие люди прошли с ним через всю жизнь, а он всегда поддерживал связь и был рядом. В нулевых судьба свела его с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко, вместе звезды записали дуэт «Петербург — Ленинград».

Некоторое время они были практически неразлучны и вдруг разлад. Директор Моисеева утверждал, что дело было в творческих разногласиях, связанных с песней и общими концертами.

По словам Садчикова-младшего, никто из артистов так и не раскрыл истинной причины ссоры. Но у Людмилы Марковны явно в душе осталась обида. Журналист считает, что актриса не выдержала давления темперамента Моисеева, а история с песней просто стала последней каплей.

Однако буквально за несколько дней до ее смерти Моисеев позвонил и попросил прощения. Приняла ли артистка извинения? Точно на этот вопрос уже некому ответить, но говорят, они все-таки помирились.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему брат Бориса Моисеева не приехал открывать памятник на его могиле.