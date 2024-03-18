КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Фото: KCNA / ТАСС

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Это уже не первый подобный пуск за последние несколько месяцев.

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом проинформировало агентство Yonhap.

Сообщается, что запуск производился через несколько дней после окончания учений Вашингтона и Сеула. В настоящий момент американские военные и их южнокорейские коллеги анализируют, с какой скоростью летели запущенные КНДР снаряды, а также другие их показатели.

Береговая охрана в Японии отмечала, что боеприпас долетел до воды. Не исключено, что атака производилась из оружия малой дальности. Вскоре за первым боеприпасом упали еще два.

«По данным Минобороны, судам следует обращать внимание на будущую информацию, и если они заметят упавший объект, им следует сообщить об этом береговой охране Японии, не приближаясь к нему», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта.