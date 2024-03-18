Остановить невозможно: россияне за границей семьями приходили на голосование

Россиян за границей ничего не остановило в желании проголосовать на выборах

Фото, видео: 5-tv.ru

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В различных странах мира возле посольств РФ выстроились огромные очереди из желающих отдать свой голос.

Провокации устраивали и в других странах Европы — почему это было напрасным покажем буквально через пару минут. А пока предлагаю взглянуть на эти километровые очереди у российских посольств, которые сегодня выстроились по всему миру. Такие кадры весь день приходили из Стамбула, Пекина, Бангкока, Пхукета. Желающие отдать свой голос россияне оцепили целый квартал в Белграде.

Огромное количество людей пришло к Русскому дому в столице Казахстана — Астане. Еще больше людей собралось у посольства России в Ереване — туда все эти дни едут и наши соотечественники, которые сейчас по делам находятся в Грузии. Подобную картину можно было наблюдать у российских дипмиссий в Куала-Лумпуре, Тель-Авиве, Сеуле.

И вот возвращаясь в страны, которые ведут недружественную нам политику — там тоже сегодня активно голосовали. Несмотря на то, что власти той же Германии открыто разрешили антироссийские акции возле нашего посольства. Впрочем, как убедился наш европейский корреспондент Виталий Чащухин — провокации и многочасовые очереди лишь укрепили желание людей проголосовать.

За рубежом небывалый наплыв избирателей. Очередь в Берлине помогает сдерживать полиция. Запускают буквально поквартально, улица за улицей, чтобы дойти до цели и проголосовать нужно продержаться несколько часов. Русские, а тем более в Германии — не сдаются. Есть ради чего.

«Мы простояли где-то 5,5 часов! Мы патриоты своей Родины и мы приехали голосовать за Россию! Я за Путина. Это вот мое — душа и сердце. Я с Путиным. Потому что он поднял нашу страну, хотя я живу здесь в Германии, но он сделал Россию сильной. И Россия поднимается. Мы победим! Россия победит!» — признается Лидия.

Российский посол в этот особый день председатель избирательной комиссии, подводит главный итог президентских выборов — явка ошеломительная. Кто-то мог и не успеть проголосовать.

«Это может случиться. Поскольку количество избирателей потенциальных пока трудно предсказать окончательно. У нас определено законом голосование до 20:00. Все об этом информированы неоднократно. И через наш сайт, и через русскоязычные СМИ. И с помощью и ваших каналов, новостных лент. Будем стараться пропустить как можно больше, но в отведенные законодательством сроки», — заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Одна из причин длинных очередей — недавнее закрытие по требованию германской стороны сразу четырех генконсульств. Но даже полдня на дорогу многих не пугает, целыми компаниями в Берлин приезжают из ближайшего Гамбурга, на выборы как на праздник, с российскими флажками в руке.

«Потому что мы русские. Мы думаем по-русски, мы ощущаем себя русскими, мы любим Россию».

«Мы за нашу страну, а самое главное за наше будущее. За будущее наших детей. И если мы не будем делать свой выбор, то что мы оставим своим детям?»

В Боне диппредставительство работает как прежде. Кто-то приходит в тельняшке, пилотке и форме российской сборной, открыто демонстрируя за кого голос отдают.

И тут же рядом с генеральным консульством немцы скандируют — «Россия»!

«Я сегодня здесь для того, чтобы послать сигнал о важности дружбы между Германией и Россией. Мы с вами и солидарны с вами!» — подчеркивает лидер немецкой партии «Прорыв» Маркус Байзихьт.

Голосует Рим, Париж, Брюссель, Вена. Нет отбоя от желающих проголосовать в Женеве. За границей свой гражданский долг можно было исполнить только в один день — воскресенье 17 марта. Еще одна причина настоящего ажиотажа.

«Я никогда не пропускала выборы президента РФ, и здесь находясь в Германии, я считаю своим долгом отдать свой голос обязательно за того человека, которого считаю достойным почетной должности», — заявляет избиратель в Бонне Екатерина.

Безопасность в этот раз была превыше всего. Давление извне напротив каждого посольства. В Кишеневе в участок бросили коктейль с зажигательной смесью, а в переполненных релокантами странах СНГ — пикеты и митинги. Но, впрочем, там и на их участников прямо в очередях находилась управа. Изо всех сил мешали, но так и не смогли остановить.