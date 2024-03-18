ДНР, ЛНР, Запоржская и Херсонская области показали высочайшую явку на выборах

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Желание проголосовать за главу государства не остановили ни усилившиеся атаки со стороны ВСУ, ни поступающие угрозы.

Впервые в истории в выборах президента России участвуют новые регионы. Члены избирательных комиссий и желающие проголосовать в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях столкнулись с беспрецедентным давлением. Украинская сторона пыталась прицельно бить по пунктам для голосования. На территории Донбасса и Новороссии в эти дни было совершено 19 артиллерийских атак и 25 атак БПЛА — это данные МВД России. Местных жителей пытались запугать — угрозы поступали, в том числе по телефону.

Но ничто не смогло помешать россиянам отдать свой голос за выбранного кандидата. Явка в ДНР и ЛНР приблизилась к 90%. Примерно 85% в Запорожской области. И чуть меньше — в Херсонской. И по данным ЦИК, там уже обработано 100% бюллетеней. И есть предварительные результаты.

Во всех четырех регионах лидирует Владимир Путин. Самую большую поддержку он получил в ДНР — более 95%. Примерно столько же Луганской народной республике — 94,12%. Чуть меньше в Запорожской области — почти 93%. И чуть больше 88% — в Херсонской. О новых территориях президент отдельно сказал в своей речи на встрече с соратниками в своем штабе.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто работал — в штабах, волонтерам. А в некоторых случаях это не просто какая-то рутинная работа по сбору подписей, либо по агитационной работе, это тоже работа как ни странно, но в современных условиях это, связанная с риском для здоровья и жизни. Достаточно посмотреть, как идет работа вот в этих новых территориях. А ведь это люди, далекие совершенно от какой бы то ни было военной профессии, это люди чисто гражданских профессий. И вот здесь, за моей спиной, много женщин, ничего не боятся, работают, выполняя свой долг перед Отечеством. Конечно, у нас впереди много задач. но когда мы консолидированы, мне думается, что для всех это стало понятно — кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание. Ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем никогда», — подчеркнул глава государства.

Как считали бюллетени на новых территориях — Эмиль Тимашев расскажет.

Главное, ничего лишнего на столе. Все должно быть на виду. До начала подсчета голосов остались считанные минуты.

«Два переносных ящика… С них начинаем работать».

Считать придется долго. Явка избирателей в Херсонской области почти 84%. Количество бюллетеней на столе внушительное, а ведь дело еще не дошло до урн покрупнее. Теперь начинается самое главное. Ну вот и наступил самый ответственный момент — подсчет голосов по итогам трехдневных президентских выборов. Все происходит в Геническом избирательном участке, на глазах у наблюдателей и членов избирательной комиссии.

Четыре кандидата и четыре стопки бюллетеней. Все считают вручную. Международные эксперты даже во время подсчета, предпочли не снимать бронежилеты. Понимают, чего стоил каждый такой голос.

«Страх всегда присутствует, особенно когда в западном мире активно демонизируют все обстоятельства, которые здесь происходят. Несмотря на все обстрелы и провокации люди все равно хотят голосовать», — отмечает международный эксперт.

Подсчет голосов продолжается во всех новых регионах страны. В Донецкой республике, где явка составила 88%, чтобы сосчитать голоса, только на одном избирательном участке потребовалось не меньше десяти человек.

«Все результаты в соответствии с требованиями закона мы огласим после того, как закроются все избирательные участки по всей стране. Напомню, что крайний у нас участок это город Калининград», — говорит глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

А это уже Луганская республика. Здесь явка 87%. Всего на один меньше, чем в соседнем регионе.

«Сейф пакет не поврежден. Запечатан. Мы его открываем и будем пересчитывать избирательные бюллетени».

В интересах безопасности Запорожье в основном голосовало на дому. Избирательные участки открыли только на второй и третий день голосования. Тем не менее явка составила 85%.

Предварительные итоги президентских выборов могут озвучить уже в понедельник 18 марта. Пока что на участках продолжается подсчет голосов.