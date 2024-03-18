Явка на президентских выборах в ряде регионов РФ превысила 90%

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Особое мужество проявили жители Белгородской области, которые несмотря на обстрелы со стороны ВСУ показали явку выше 80%.

Россияне на выборах президента показали завидное единство — высокая явка отмечается во всех регионах. В нескольких она приблизилась к 100%.

Самую большую гражданскую сознательность показали жители Чеченской республики. Почти 96,5%. К 95% приблизилась явка в Тыве и Кемеровской области. Выше 90% в Кабардино-Балкарии, республике Северная Осетия-Алания, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Чуть-чуть недотянула до 90% Чукотка, там 100%-ю явку зафиксировали на 12 избирательных участках.

Хорошая явка в Москве и Петербурге — 64,88% и 69,87% соответственно. В Ленобласти показатели превысили 70%, приблизилась к 70% явка в Подмосковье.

Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу. Явка там тоже очень высокая — выше 80%.